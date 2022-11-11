تقديراً لخدماته.. تقليد الرئيس أردوغان الوسام الأعلى للعالم التركي

قُلد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوسام الأعلى للعالم التركي في القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية بسمرقند، وذلك تقديراً لخدماته.

ومنحت منظمة الدول التركية، الجمعة، الرئيس أردوغان الوسام خلال القمة التاسعة للمنظمة المنعقدة في مدينة سمرقند الأوزبكية.

وتم تقليد الوسام من قبل نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، تقديرا لخدماته للعالم التركي.

وخلال مراسم التقليد، أشاد ميرضيائيف بالدور الهام للرئيس أردوغان على صعيد منظمة الدول التركية.

ولفت إلى أن أردوغان قدم اسهامات هامة لتعاون الشعوب والدول التركية.

من جانبه أعرب الرئيس التركي عن اعتزازه الكبير بتلقي هذا الوسام.

وأشار إلى أن العالم التركي اليوم بات أكثر قوة مما مضى، وأن منظمة الدول التركية أصبحت منظمة دولية راسخة تخطو بخطى ثابتة نحول المستقبل.

وأضاف: "نمتلك إرادة لا تتزعزع من أجل التكامل في مختلف المجالات التي تمس حياة مواطنينا من الاقتصاد إلى الصحة ومن الرياضة إلى الثقافة، ومن السياسة إلى التجارة".