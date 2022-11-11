رئيس أذربيجان يشدد على حماية حقوق أبنائهم القاطنين خارج الدول التركية

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف أنه حان الوقت لإعطاء أهمية داخل منظمة الدول التركية، لقضايا مثل حماية حقوق وأمن والهويات الوطنية للمواطنين من أصول تركية الذين يعيشون خارج البلدان الأعضاء بالمنظمة.

جاء ذلك في كلمة له خلال قمة منظمة الدول التركية، اليوم الجمعة، في مدينة سمرقند الأوزبكية.

وأضاف :"تولي أذربيجان أهمية خاصة لضمان حقوق وحريات وأمن الأذربيجانيين المقيمين في الخارج، سنواصل جهودنا حتى يحافظ مواطنونا المغتربين على لغتنا وثقافتنا وتقاليدنا ولا يقطعوا أبدًا روابطهم مع وطنهم التاريخي".

وأضاف مخاطباً زعماء الدول التركية :"من الآن فصاعداً يجب علينا أن نظهر الدعم والتضامن المتبادلين آخذين بنظر الاعتبار المصالح الوطنية لبعضنا البعض".

وتابع:"يجب تفعيل تعاوننا في مجالات الأمن، والدفاع، والصناعات الدفاعية، وكذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والنقل والطاقة والتحول الرقمي والزراعة والسياحة".

وأكد علييف أنهم ساهموا على الدوام في التوحيد الوثيق للعالم التركي ، مبيناً: "أذربيجان ستظل مخلصة لوحدة العالم التركي في المستقبل أيضاَ".

وشدد أن العالم التركي يغطي منطقة جغرافية واسعة حيث يعيش أكثر من 200 مليون شخص، ولديه إمكانات اقتصادية هائلة وموارد طاقة، وخطوط نقل، ومنشآت عسكرية حديثة".

وتابع:" أعتقد أن الحدود الجغرافية للعالم التركي أوسع، ولقد حان الوقت لمنظمتنا لتولي دائماً أهمية لحقوق وأمن وحماية الهويات الوطنية لمواطنينا الذين يعيشون خارج البلدان الأعضاء، وأن يتم استيعابهم".

وبخصوص إقليم قره باغ قال علييف:"على الرغم من انتهاء الاحتلال الذي دام 30 عاما ، إلا أن عواقبه الجسيمة ما زالت مستمرة، فقد قامت أرمينيا بمحو 9 مدن ومئات من القرى الأذربيجانية من على وجه الأرض".

وأردف :"تعرضت مدينة أغدام الكبيرة للتدمير لدرجة أن خبراء أجانب وصفوها بأنها "هيروشيما القوقاز".

وتابع: "دمرت أرمينيا 65 مسجداً من أصل 67 مسجداً خلال فترة الاحتلال، وتضرر المسجدان المتبقيان بشكل خطير واستخدمتا كحظيرة للخنازير، هذه إهانة للعالم الإسلامي بأسره".

وأكد بالقول: "يشكل الإسلاموفوبيا والتركوفوبيا أساس الأيديولوجية الرسمية ليريفان، لقد زرعت أرمينيا أكثر من مليون لغم على أرضنا، في العامين التاليين لحرب قره باغ الثانية ، فقد ما يقرب من 270 مواطناً أذربيجانياً حياتهم أو أصيبوا بجروح خطيرة بسبب انفجار الألغام".

وأشار علييف إلى أنهم نفذوا حملة إعادة إعمار وترميم واسعة النطاق في المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني ، وأن الشركات التركية تقوم بدور فاعل في العديد من المشاريع في عملية الأعمار.

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار المناطق المحررة من الاحتلال ثلاث مرات ، ودعا علييف القادة الآخرين للدول الأعضاء في منظمة الدول التركية إلى زيارة قره باغ وشرق زانغازور.