أردوغان: يمكن تأسيس طريق سلام في الحرب الروسية الأوكرانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه من الممكن تأسيس طريق سلام في الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، في ختام قمة زعماء منظمة الدول التركية في مدينة سمرقند في أوزباكستان.

وأوضح أردوغان: "يمكن تأسيس طريق سلام من ممر الحبوب، والطريق الأفضل هو العابر من الحوار إلى السلام".

فيما أضاف أردوغان رداً على سؤال حول إعلان عدم مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة زعماء مجموعة العشرين التي ستنعقد الأسبوع المقبل في إندونيسيا، إنه أبلغ نظيره الروسي خلال اتصالهما الأخير أنه سيكون من الصواب المشاركة في القمة.

وأشار أن بوتين قال له أن سيفكر في الأمر، ولكن موسكو أعلنت بعد ذلك أن وزير الخارجية سيرغي لافروف هو من سيترأس الوفد الروسي في القمة.

وتابع قائلاً "إذا سنحت الفرصة لعقد اتصال مع بوتين خلال يومين أو ثلاثة، سأسأله عما يفكر فيه، وما هي الخطوات التي من الممكن أن يتخذها، وخاصة فيما يخص تتويج المفاوضات بالسلام".

وأردف "يبدو أن بوتين بحث مع فريقه موضوع المشاركة، ولذلك مناقشته في هذا الأمر يعتبر قلة احترام له ولفريقه، فهذا قرار يخصه، حيث أننا نعيش في مرحلة غير عادية، وروسيا دولة غير عادية، دولة قوية".

وقال أردوغان حول الانتخابات الأميركية "تردنا بعض الأخبار الإيجابية مع الانتخابات في الولايات المتحدة، آمل أن يكون الشهر المقبل مليئاً بالأخبار الجيدة لنطور قضية مقاتلات إف-16 بشكل أكثر إيجابية".

في سياق متصل، أكد الرئيس التركي أردوغان أن الولايات المتحدة تأوي زعيم تنظيم "غولن" الإرهابي في قصر ضخم بولاية بنسلفانيا وقد أصبح مركزاً للإرهاب.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى حصول شمال قبرص على صفة مراقب في منظمة الدول التركية.

وأردف أن أنقرة ستبذل جهوداً من أجل ضمان نيل جمهورية شمال قبرص التركية الاعتراف من دول العالم.

وأكد ضرورة إطلاق حملة واسعة في العالم من أجل نيل جمهورية قبرص التركية الاعتراف كدولة.

ورداً على سؤال صحفي "فيما إذا كان حصول شمال قبرص على صفة مراقب في منظمة الدول التركية يمكن أن يُعتبر خطوة أولى للاعتراف بها كدولة؟"، لفت الرئيس أردوغان إلى أن " تقييم الأمر على أنه اعتراف لن يكون تقييماً صائباً".

وأوضح أن الاعتراف له خصائص وأبعاد عديدة، ويتعين تحضير أرضية جيدة، قبل اطلاق حملة في العالم من أجل الحصول على الاعتراف بقبرص التركية كدولة.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن عدد الدول التي اعترفت بكوسوفو تجاوز المئة.

وأضاف أن عدد الدول المعترفة بكوسوفو يبلغ نحو 120 دولة حالياً، لكن المسار توقف عند ذلك بسبب عدم الولايات المتحدة.

وشدد أن أنقرة ستبذل قصارى جهدها دون كلل من أجل ضمان الاعتراف، معربا عن ثقته بإمكانية ذلك.