وزارة الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة سويسرا

استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال السفارة السويسرية في أنقرة احتجاجاً على اقتحام عناصر تنظيم بي كي كي الإرهابي مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الوزارة تانجو بيلغيتش، رداً على سؤال صحفي عن اقتحام عناصر وأنصار "بي كي كي" مبنى منظمة الصحة العالمية في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وأنشطة الدعاية المستمرة لصالح التنظيم في سويسرا.

وأكد بيلغيتش أن أنصار "بي كي كي" يواصلون منذ فترة طويلة أنشطتهم الدعائية ومظاهراتهم بعرض صور لزعيمهم عبد الله أوجلان المسجون في تركيا.

وأوضح المتحدث أن السلطات السويسرية لم تتخذ أي تدابير ضد التنظيم الإرهابي من قبل رغم المبادرات العديدة التي قامت بها تركيا سواء في أنقرة أو في سويسرا.

وأضاف: "بسبب الموقف المتساهل للسلطات السويسرية، أظهر أنصار التنظيم الجرأة على الدخول عنوة إلى مبنى منظمة الصحة".

وأردف: "وبناء عليه، تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويسرية بأنقرة، والتعبير له عن رفضنا واحتجاجنا الشرعيين بشأن هذه القضية، كما تم إبلاغ السلطات السويسرية المعنية بذلك".

وتابع: "نتطلع من سويسرا، التي تستضيف منظمات دولية، أن تفي بمسؤولياتها الناجمة عن القانون الدولي، وأن تضع حدا للأنشطة الدعائية للتنظيم الإرهابي الدموي، وأن تساهم في التعاون الدولي بمكافحة الإرهاب".

كما أعرب بيلغيتش عن التطلعات المشروعة لتركيا وجاليتها في سويسرا بأن تقوم السلطات بمنع الدعاية السوداء لـ"بي كي كي" وكافة أشكال أنشطته وأعماله.