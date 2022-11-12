بمشاركة أمنية عالية.. إطلاق عملية "أرن الحصار 12" للخريف والشتاء

بمشاركة 1017عنصرًا من القوات الخاصة، والمغاوير في الدرك، والحراس الأمنيين، أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عملية "أرن الحصار 12" للخريف والشتاء، ضد إرهابيي تنظيم "بي كي كي" في ريف ولايتي آغري وإغدير الواقعتين شرق البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان السبت، أن قوات قيادة الدرك ولاية أرضروم تنفذ العملية الهادفة لتحييد عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في المنطقة.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابي في يناير/ كانون الثاني 2021.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.