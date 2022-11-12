تركيا ترفض بياناً أوروبياً حول عضوية شمال قبرص في "الدول التركية"

أعلنت تركيا رفضها الكامل لبيان الاتحاد الأوروبي حول عضوية جمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب في منظمة الدول التركية.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، السبت، إلى ما ورد في البيان الختامي لمنظمة الدول التركية بأن "جمهورية شمال قبرص جزء لا يتجزأ من العالم التركي".

ووصف البيان الاتحاد الأوروبي بأنه "ذو وجهين وأسير سياسات إدارة قبرص الرومية واليونان".

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي للتخلي عن اعتبار الجانب الرومي صاحب السيادة الوحيد في جزيرة قبرص والاعتراف بجمهورية قبرص التركية.

وشدد البيان على وقوف أنقرة الدائم إلى جانب قبرص التركية وأنها ستستمر في كونها صوت القبارصة الأتراك أمام المنابر الدولية.

وفي وقت سابق، رحبت الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية، ببيانها الختامي عقب القمة بمدينة سمرقند الأوزبكية، بعضوية شمال قبرص التركية بصفة مراقب في المنظمة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ستبذل جهوداً حثيثة من أجل ضمان نيل جمهورية شمال قبرص التركية الاعتراف من دول العالم.