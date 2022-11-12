تركيا تقدم تعازيها لمصر في ضحايا سقوط حافلة بالنيل

قدمت تركيا، السبت، تعازيها في ضحايا حادث سقوط حافلة بنهر النيل في محافظة الدقهلية شمالي مصر، الذي أودى بحياة 20 شخصاً في حصيلة غير نهائية.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنها تلقت بحزن نبأ مصرع وإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء الحادث الذي وقع في الدقهلية.

وتمنت الرحمة من الله لأرواح الضحايا، والشفاء العاجل للمصابين، وقدمت تعازيها لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق.

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة الدقهلية، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، مصرع 20 شخصاً جراء سقوط حافلة في النيل، مشيرة أن "البحث ما زال جارياً عن مفقودين من قبل قوات الإنقاذ".

بدورها، ذكرت صحيفة المصري اليوم المحلية، نقلاً عن مصادر بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، أن من بين من لقوا مصرعهم في الحادث 6 من أسرة واحدة.

وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.