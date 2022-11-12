وزيرة الخارجية البلجيكية: لتركيا مكانة مهمة في المنطقة

أكدت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، أنّ تركيا "لاعب مهم في المنطقة، وأنها جارة لا تشبهها دولة أخرى".

جاء ذلك في تصريح بمؤتمر صحفي مع نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس بالعاصمة أثينا، الجمعة.

وأعربت عن أسفها من التوتر بين تركيا واليونان قائلة :"إنّ الحوار وخفض التصعيد هما الحل لمثل هذه المسائل الثنائية".

كما تطرقت لحبيب إلى المساعي الكبيرة التي تبذلها من أجل تحقيق استقلالية أوروبية عن الغاز الروسي، وذلك بعد حرب روسيا على موسكو وأزمة الطاقة الدولية.

بالمقابل أشار وزير الخارجية اليوناني إلى أنه بحث مع نظيرته البلجيكية التعاون بين الدوليتين في إطار حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى جانب العلاقات التجارية وأزمة الطاقة والقضايا الإقليمية.