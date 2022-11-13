إسبانيا تمدد عمل أنظمة "باتريوت" على الأراضي التركية لـ 6 أشهر

كشفت مصادر تركية، الأحد، أن إسبانيا مددت فترة عمل نظام الدفاع الصاروخي باتريوت على الأراضي التركية لـ 6 أشهر.

وذكرت المصادر لوكالة الأناضول، أن إسبانيا استلمت هذه المهمة مطلع 2015 من هولندا، التي نشرت نظام باتريوت في ولاية أضنة مطلع يناير/ كانون الثاني 2013، وذلك لدعم جهود حلف شمال الأطلسي "ناتو" لحماية الأجواء التركية من تهديدات محتملة قادمة من الطرف السوري.

وأضافت المصادر أن إسبانيا واصلت العمل في هذه المهمة منذ ذلك الحين، وأن صلاحية عمل نظام الدفاع الصاروخي باتريوت كانت مقررة حتى نهاية العام الحالي.

وأكدت أن إسبانيا مددت مهمة عمل هذا النظام والجنود الإسبان القائمين على عمل النظام 6 أشهر حتى يونيو/ حزيران المقبل.

وأوضحت أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أعرب عن شكره لنظيرته الإسبانية مارغريتا روبلس على دعم بلادها لتركيا بما يتماشى مع روح التضامن تحت مظلة حلف الناتو.