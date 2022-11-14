أردوغان يتفق مع نظيره الأندونيسي على تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن رئيسا إندونيسيا وتركيا سيؤسسان مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

جاء ذلك في حفل توقيع تركيا وإندونيسيا 5 اتفاقيات تعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والغابات والبيئة والتنمية، في جزيرة بالي الإندونيسية التي ستشهد غدا انطلاق قمة مجموعة العشرين.

وحول الاتفاقيات الموقعة أوضح تشاوش أوغلو أن هذه الاتفاقيات ستعزز التعاون بين البلدين.

كما أشار إلى توقيع شركات خاصة لاتفاقيات ومنها اتفاقية الحافلات الكهربائية وأخرى تتعلق بطريق سومطرة.

في المقابل لفت وزير الدفاع الإندونيسي إلى الجهود الكبيرة المبذولة من أجل توقيع الاتفاقيات بين تركيا وإندونيسيا، وأكد أنّ العلاقات بين البلدين تزداد يوما بعد يوم.