ألطون: من يريد صداقة تركيا عليه أن يوقف دعمه للإرهاب

قال رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون، إنّه على من يريد صداقة أنقرة أن يقطع الدعم المباشر وغير المباشر للإرهاب.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها ألطون، الاثنين، تعقيباً على الهجوم الإرهابي الذي استهدف شارع الاستقلال، أمس الأحد، بمدينة إسطنبول مخلفاً قتلى وجرحى.

وأضاف ألطون: "على المجتمع الدولي معرفة أن الهجمات الإرهابية التي تستهدف مدنيينا هي نتيجة دعم بعض الدول للإرهاب".

وأكد على أنّ الدولة التركية ستقبض على الفاعلين وستنزل بحقهم أشد العقاب، لافتاً إلى أنّ البلاد شهدت هجمات إرهابية مماثلة سابقاً وخرجت منها أقوى.

وفجر الاثنين، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، القبض على الشخص الذي وضع القنبلة التي تسببت بتفجير في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول، متهماً تنظيم بي كي كي الإرهابي بالوقوف وراء العملية.

فيما أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، في وقت لاحق الاثنين، أن منفذة تفجير شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي، مشيرة أنها

وأسفر التفجير عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.