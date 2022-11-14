تركيا تستضيف اجتماعاً بين مسؤولين من المخابرات الأمريكية والروسية

نظمت المخابرات التركية، اليوم الإثنين، اجتماعاً بين مسؤولين بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز المخابرات الخارجية الروسي، في العاصمة أنقرة.

وكشفت مصادر استخباراتية، أن المخابرات التركية استضافت اجتماعاً غير معلن عقد بين مسؤولين بالمخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وجهاز المخابرات الخارجية الروسي.

وقالت المصادر -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إثر القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام- إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ونظيره الروسي سيرجي ناريشكين التقيا في العاصمة التركية أنقرة كضيوف على وكالة المخابرات الوطنية التركية (إم آي تي).

وأوضح مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض-رفض ذكر اسمه-، أن قنوات الاتصال مع روسيا "مفتوحة" لا سيما فيما يتعلق "بإدارة المخاطر وتحديدا المتعلقة بخطر حدوث هجوم نووي أو زعزعة الاستقرار الاستراتيجي".

وأشار إلى أن بيرنز سيلتقي فقط نظيره الروسي، دون إجراء مفاوضات من أي نوع، مسلطا الضوء على أن مسألة تسوية الحرب في أوكرانيا "ليست قيد النقاش".

وتابع المسؤول الأمريكي: "بيرنز سينقل فقط رسالة بشأن عواقب استخدام روسيا للأسلحة النووية ومخاطر التصعيد على الاستقرار الاستراتيجي".

وشدد على أن المخابرات الأمريكية أطلعت مسبقا، أوكرانيا على اللقاء المنعقد في تركيا، وقال لن نناقش شيئا "بدون وجود أوكرانيا".

وفي السياق، لفت المسؤول إلى أن بيرنز سيطرح أيضًا قضيتي المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا ميركوري بريتني غراينر وبول ويلان، مشيرا إلى أنهما محتجزان "ظلما".