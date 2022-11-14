مصادر أمنية: الإرهابية منفذة التفجير عملت في مصنع نسيج لإخفاء هويتها

قالت مصادر أمنية تركية، إن الإرهابية منفذة تفجير شارع الاستقلال الذي وقع يوم أمس وسط إسطنبول، جاءت إلى المدينة قبل 4 أشهر من الحادثة، وعملت في ورشة للنسيج، بغرض التخفّي والتمويه.

ووفق تحقيقات الأمن التركي، فإن المشتبه بها أحلام البشير والتي تحمل الجنسية السورية، دخلت تركيا بصورة غير قانونية، واستقرت منذ وصولها إلى إسطنبول، في قضاء أسنلار، برفقة 3 آخرين.

وخلال فترة تواجدها في المدينة، تجنبت الإرهابية المذكورة استخدام وسائل الاتصال الرقمية، تجنباً لرصدها من قبل الأمن التركي، واختارت إجراء اتصالاتها عبر المشتبه به "ب" المقيم معها في المنزل نفسه.

واعترفت "البشير" أثناء التحقيق معها، بانتمائها لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي، وأنها تلقت تدريبات لتصبح عنصر استخبارات على يد التنظيم الإرهابي شمالي سوريا.

وأكدت التحقيقات تلقيها تعليمات بتنفيذ العملية من مركز تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي في مدينة عين العرب (كوباني) شمالي حلب السورية.

وقبيل تنفيذ التفجير، انتقلت برفقة المشتبه به "ب" إلى شارع الاستقلال، ووضعت المواد المتفجرة التي يعتقد أنها كانت موقوتة، ثم غادرت المكان قبل فترة قصيرة من وقوع التفجير.

ويواصل الأمن التركي تحرياته للقبض على المشتبه به "ب" الذي يُعتقد أنه لاذ بالفرار عقب وقوع التفجير.

كما كشفت تحريات الأمن التركي أن التنظيم الإرهابي أمر بإعدام "البشير" عقب تنفيذها التفجير، وذلك بعد تهريبها إلى اليونان بطرق غير قانونية.

وأوقفت السلطات التركية حتى الآن، 45 مشتبهاً بهم، في إطار التحقيق الذي فتحته النيابة العامة حول التفجير الإرهابي.

وأسفر التفجير الأحد عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.