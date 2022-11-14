وزير الخارجية السويدي يجدد التزام بلاده بتنفيذ مذكرة التفاهم مع تركيا

شدد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، على التزام بلاده بتنفيذ شروط مذكرة التفاهم الثلاثية التي أبرمت بين السويد وفنلندا وتركيا، أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الاثنين، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وندد الوزير السويدي بالتفجير الإرهابي الذي شهده شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول يوم أمس الأحد، معرباً عن تضامنه مع البلدان التي تتعرض باعتداءات إرهابية.

وتابع: "لا أعتقد أن هذه الحادثة (التفجير الإرهابي بإسطنبول) ستؤثر على المباحثات بين تركيا والسويد".

وأضاف أن بلاده تنتظر نتائج التحقيق التي تقوم بها السلطات التركية حول الحادثة المذكورة، مؤكداً استعداد السويد للتعاون مع جميع الدول فيما يخص الإرهاب.

وجدد بيلستروم التزام بلاده بتنفيذ شروط مذكرة التفاهم الثلاثية.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.