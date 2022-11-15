أردوغان يبحث مع ماكرون تطوير التعاون الثنائي في قطاعات التجارة والدفاع والطاقة

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بما يقع على عاتقه من أجل استمرار اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

جرى اللقاء، الثلاثاء، على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقدم ماكرون للرئيس التركي تعازيه في ضحايا التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال في إسطنبول، وفق البيان.

وذكر البيان أن الرئيسين تناولا قضايا ثنائية وإقليمية.

وأكد أردوغان أن تطوير التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والدفاع والطاقة يعود بالنفع المشترك على الجانبين.

وأشار أن ممر الحبوب بدأ العمل مجددا عقب جهود حثيثة بهذا الصدد، مؤكدا ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بما يقع على عاتقه من أجل استمرار الاتفاقية.

كما شدد الرئيس التركي على ضرورة تشجيع اليونان على حوار صادق وهادف.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمّنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.