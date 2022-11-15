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أردوغان يحذر من أزمة في الأرز كما في القمح وزيت دوار الشمس والذرة

ديلي صباح ووكالات
بالي
نشر في 15.11.2022 15:52
آخر تحديث في 15.11.2022 16:37
أردوغان في قمة مجموعة دول العشرين الصناعية المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية IHA أردوغان في قمة مجموعة دول العشرين الصناعية المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية (IHA)

حذر الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، من احتمال أزمة غذائية أكبر داعيا العالم إلى التحرك لتجنب حدوث ذلك.

جاء ذلك في كلمة في جلسة "أمن الغذاء والطاقة"، في قمة قادة دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وأكد أردوغان ضرورة استقرار أسواق الأسمدة العالمية بسرعة، قائلا: "وإلا فسنواجه أزمة غذائية أكبر خلال العالم المقبل".

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لتوصيل الحبوب (المصدرة عبر البحر الأسود) إلى المناطق الأقل نماء وخاصة إفريقيا.

وأشار الرئيس التركي إلى أن العالم يواجه احتمال حدوث أزمة في الأرز كما في القمح وزيت دوار الشمس والذرة.

وبيّن أن تركيا بصفتها مركزا للطاقة تقدم مساهمة واضحة في أمن المنطقة القريبة منها وخاصة أوروبا، على غرار إدارة أزمة الغذاء.

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