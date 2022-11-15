أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي في إندونيسيا

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين (G20) المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.

وأفادت مصادر، أن لقاء الرئيس التركي أردوغان مع ابن سلمان جرى بعيداً عن عدسات الصحفيين.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى إندونيسيا، عقيلته أمينة أردوغان ووزراء، الخارجية مولود تشاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار، والمالية نور الدين نباتي، والزراعة وحيد كيريشجي.

كما يرافقه متحدث رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر تشليك.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

وأشارت الوكالة إلى حضور اللقاء عن الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، وبندر بن عبيد الرشيد سكرتير ولي العهد.

وتجمع تركيا والسعودية علاقات تاريخية لا سيما على مستوى دعم قضايا الأمة والتعاون الثنائي في المجالات كافة وخاصة الاقتصادية، ومنذ زيارة الرئيس أردوغان التاريخية للمملكة في أبريل/ نيسان الماضي بدأت تتنامى أكثر في مختلف المجالات.