أردوغان يلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة العشرين

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة العشرين المقامة في جزيرة بالي الإندونيسية.

وقالت وكالة الأناضول إن لقاء أردوغان وبايدن جرى بعيداً عن وسائل الإعلام.

وأشارت إلى أن اللقاء شارك فيه من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، والخزانة والمالية نور الدين نباتي.

وفي وقت سابق صباح الثلاثاء، افتتح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء.

و"مجموعة العشرين" هو منتدى تأسس سنة 1999 لمواجهة الأزمات المالية، ويمثل ثلثي حجم التجارة في العالم.

وتضم المجموعة: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من أمريكا الشمالية، والصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية من قارة آسيا، وجنوب إفريقيا من إفريقيا، والأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية، كما تضمّ بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي من أوروبا، إضافة إلى روسيا وتركيا وأستراليا.