الرئيس الأمريكي يؤكد دعم إدارته بيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن إدارته ستواصل تقديم الدعم لعملية بيع تركيا طائرات مقاتلة من طراز "إف-16".

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة دول العشرين الصناعية المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وبايدن تناولا في اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين خاصة في مجالي التجارة والأمن.

وأعرب بايدن في كلمته عن تعازيه للرئيس أردوغان في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول الأحد الفائت.

كما شكر بايدن نظيره التركي على جهوده في استئناف العمل باتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود وحل الخلافات الروسية الأوكرانية المتعلقة بالاتفاقية.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن تركيا لاعب مهم في عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكانت وكالة الأناضول ذكرت، الثلاثاء، أن لقاء أردوغان وبايدن جرى بعيداً عن وسائل الإعلام، مشيرة إلى مشاركة وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، والخزانة والمالية نور الدين نباتي، في اللقاء.