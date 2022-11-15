الرئيس الفرنسي يؤكد أن باريس وأنقرة ستواصلان العمل لاستمرار شحن حبوب أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس وأنقرة ستواصلان العمل معاً من أجل استمرار شحن الحبوب من أوكرانيا.

جاء ذلك في تغريدة له عبر تويتر، بالفرنسية ثم بالتركية، مرفقاً إياها بصورة من لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية.

وأشار ماكرون إلى أن الحرب الدائرة في أوكرانيا، تزيد من مخاطر المجاعة حول العالم.

وأكد أن تركيا وفرنسا ستواصلان العمل معا من أجل استمرار شحن الحبوب دون عوائق من أوكرانيا.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمّنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.