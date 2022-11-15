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السويد تكشف عن تقرير تركيا شريك رائد في التحول الأخضر

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.11.2022 21:31
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

كشفت السويد، الثلاثاء، عن تفاصيل تقريرها "تركيا شريك رائد في التحول الأخضر".

جاء ذلك في فعالية أقيمت بالقنصلية السويدية بإسطنبول، تحت عنوان "Nordic Talks" (محادثات دول الشمال).

وتهدف الفعالية لمشاركة دول الشمال (آيسلندا-الدنمارك-السويد-فنلندا-النرويج) لخبراتها في الاستدامة مع تركيا.

وتأتي هذه الخطوة تلبية لأهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة وفي مقدمتها الوصول لمياه الشرب والطاقة المستدامة والمدن الاستدامة والاستهلاك والإنتاج المسؤول.

وفي الكلمة التي ألقاها القنصل السويدي بيتر إريكسون أكد على أنّ مجابهة أزمة التغير المناخي لا يمكن أن تتم إلا بجهود على مستوى العالم والانتقال إلى الاقتصاد الدائري والتعاون بين الدول.

وقال إريكسون إنّ الشركات السويدية العريقة في مجال التحول الأخضر ممتنة من مشاركة خبراتها وحلولها التقنية والتكنولوجية الصديقة للبيئة مع تركيا.

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