تركيا تترشح لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني والمناخ التركي مراد قوروم، ترشح أنقرة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ 31 للتغير المناخي، المزمع عقده عام 2026.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، عقب مشاركته في جلسة وزارية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" في منتجع شرم الشيخ المصري.

وأضاف الوزير التركي أنهم وعقب إعلان ترشيح أنقرة نفسها لاستضافة المؤتمر المذكور، سيتقدمون بطلب رسمي إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن تركيا استضافت سابقا العديد من المؤتمرات والاجتماعات، سواء الإنسانية أو تلك المتعلقة بالمناخ.

واعتبر أن الترشح لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ 31 للتغير المناخي، خطوة تسعى من خلالها تركيا لمشاركة العالم حملاتها الجديدة فيما يخص المناخ، بحسب قوله.

وفي سياق متصل، قال الوزير التركي إن بلاده حدّثت "بيان المساهمة الوطنية"، حيث رفعت بموجبه معدل أهدافها لتخفيض انبعاثات الكربون من 21 إلى 41 بالمئة، وذلك بحلول عام 2030.

وأكد مواصلة تركيا بحزم كفاحها ضد التغيرات المناخية، في ضوء أهدافها الخاصة بالانبعاث الصفري.