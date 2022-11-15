رئيسة الوزراء الإيطالية تؤكد أهمية التعاون مع تركيا ضمن الناتو

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على أهمية التعاون مع تركيا تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإيطالية، عقب لقاء ميلوني بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية.

وأشار البيان إلى تقديم ميلوني تعازيها لتركيا حكومة وشعبا في ضحايا الاعتداء الإرهابي الدنيء الذي أودى بحياة المدنيين الأبرياء.

وأكد أن الزعيمين اتفقا على ضرورة مواصلة الشراكة بحزم ضد الإرهاب.

كما شدد أردوغان وميلوني على أهمية العمل المشترك من أجل تسهيل التوصل إلى حل لأزمتي ليبيا والهجرة غير النظامية.

وبحث الجانبان أيضا التطورات المتعلقة بالحرب الدائرة في أوكرانيا، وسبل تعزيز العلاقات والتجارة الثنائية.

ونقل البيان عن ميلوني تأكيدها أهمية التعاون مع تركيا تحت مظلة "ناتو"، مجددة رغبتها في العمل المشترك لتعزيز العلاقات بين أنقرة وروما.

وفي وقت سابق الثلاثاء، افتتح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستمر ليومين.