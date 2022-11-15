رئيس الأركان الأمريكي يبحث مع نظيره التركي تفجير إسطنبول

ناقش رئيس هيئة الأركان الأمريكي مارك ميلي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي يشار غولر، التفجير الإرهابي الذي وقع في إسطنبول الأحد.

وذكر متحدث هيئة الأركان الأمريكية المشتركة ديف باتلر، في بيان، أن ميلي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي غولر.

وقال باتلر: "بحث ميلي اليوم مع غولر، الهجوم الإرهابي الأخير في إسطنبول، وأكد مجدداً على متانة العلاقات العسكرية الثنائية".

وأسفر التفجير الإرهابي الذي وقع الأحد في شارع الاستقلال وسط إسطنبول، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.