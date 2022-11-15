شنطوب: الاعتراف بقبرص التركية سيتم لا محالة عاجلاً أو آجلاً

صرح رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أن الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية، سيتم لا محالة عاجلاً أو آجلاً.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال مراسم جرت في العاصمة لفكوشا، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 39 لتأسيس جمهورية قبرص التركية.

وأضاف شنطوب أن أنقرة تبدي إرادة قوية لحماية مصالح قبرص التركية وشعبها.

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بقبرص التركية، مؤكداً أن هذا الاعتراف سيحل عقدة الأزمة القبرصية.

وشدد على ضرورة إدراك أن الاعتراف بقبرص التركية سيتم لا محالة عاجلاً أم آجلاً، وأن القبارصة الأتراك سيعيشون أياماً مزدهراً في المستقبل.

وطمأن رئيس البرلمان التركي القبارصة الأتراك، مؤكداً أن أنقرة تقف إلى جانبهم على الدوام.

وأكد أن الفشل مصير أية مبادرة تقصي تركيا وقبرص التركية بمنطقة شرق المتوسط، داعياً المجتمع الدولي إلى إدراك هذه الحقيقة.

وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية الثلاثاء، بالذكرى السنوية الـ 39 لتأسيسها الموافق 15 نوفمبر/ تشرين ثاني 1983.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وتأسست دولة قبرص التركية الاتحادية في 1976 عقب "عملية السلام" العسكرية التي أطلقها الجيش التركي في الجزيرة عام 1974.

وفي 15 نوفمبر 1983، تأسست جمهورية شمال قبرص التركية بعد قرار أقره برلمان قبرص التركية الاتحادية بالإجماع بناء على مبدأ حق تقرير المصير، ورفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.