قبرص التركية تتلقى التهاني من أنقرة في الذكرى 39 لتأسيسها

هنأ نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الثلاثاء، جمهورية شمال قبرص التركية، بمناسبة ذكرى تأسيسها قبل 39 عامًا.

وقال أوقطاي في تغريدة: "نهنئ جمهورية شمال قبرص التركية بالذكرى الـ 39 لتأسيسها".

وأكد ان تركيا ستواصل دعم القضية العادلة للقبارصة الأتراك "في الميدان وعلى الطاولة".

بدوره هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قبرص التركية بهذه المناسبة أيضا.

وقال في تغريدة: "سنواصل العمل بحزم من أجل حماية حقوق القبارصة الأتراك والاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية".

وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية الثلاثاء، بالذكرى السنوية الـ 39 لتأسيسها الموافق في 15 نوفمبر/تشرين ثاني 1983.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وتأسست دولة قبرص التركية الاتحادية في 1976 عقب "عملية السلام" العسكرية التي أطلقها الجيش التركي في الجزيرة عام 1974.

وفي 15 نوفمبر 1983، تأسست جمهورية شمال قبرص التركية، بعد قرار أقره برلمان قبرص التركية الاتحادية بالإجماع بناء على مبدأ حق تقرير المصير، ورفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام للمنظمة الأممية الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.