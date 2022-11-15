والي إسطنبول يعلن أن 61 من مصابي تفجير إسطنبول غادروا المستشفيات

صرح والي إسطنبول علي يرلي قايا، أن 61 شخصا من أصل 81 ممن أصيبوا في التفجير الإرهابي بمدينة إسطنبول قبل يومين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، الثلاثاء، حول آخر تطورات الحالة الصحية للمواطنين المصابين في الهجوم الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال الأحد.

وقال يرلي قايا: "61 شخصا من الذين أصيبوا في التفجير الإرهابي غادروا المستشفيات".

وأضاف: "يتم علاج 14 شخصا في المستشفيات، فيما يواصل 6 آخرون العلاج في وحدات العناية المركزة".

وتمنى والي إسطنبول الشفاء العاجل لجميع المصابين في الهجوم الإرهابي.

وأمس الاثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي.

وذكر بيان مديرية الأمن، أن الإرهابية تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" في مدينة عين العرب السورية.

وأشار البيان إلى أنّ عملية القبض على الإرهابيين جاءت بعد فحص تسجيلات 1200 كاميرا وتوقيف 46 مشتبها في مداهمات استهدفت 21 عنوانا.