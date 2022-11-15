وزارة الدفاع التركية: منفذو تفجير إسطنبول سيدفعون ثمن إرهابهم

أكدت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، على أن الإرهابيين المسؤولين عن التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول قبل يومين، سيدفعون ثمن فعلتهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإرهابيين الذين لم يجرؤوا على الوقوف أمام القوات التركية في شمالي سوريا والعراق، أظهروا للعالم مرات عديدة مدى دناءتهم باستهدافهم المدنيين.

وأضاف البيان أن هناك من يصر على عدم اعتبار المنظمات الإرهابية وخاصة "بي كي كي" و"واي بي جي" أعداء للإنسانية والشعوب.

وأكدت الوزارة أن الذين استهدفوا المدنيين الأبرياء في تقسيم بأبشع الطرق الإرهابية سيدفعون الثمن، وسيتم محوهم من هذا البلد والمنطقة.

وأعربت الوزارة عن حزنها، داعية بالرحمة للشهداء، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أمس الاثنين، أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي.

وذكرت مديرية الأمن في بيان أن الإرهابية تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" في مدينة عين العرب السورية.

وأشار البيان إلى أنّ عملية القبض على الإرهابيين جاءت بعد فحص تسجيلات 1200 كاميرا وتوقيف 46 مشتبهاً في مداهمات استهدفت 21 عنواناً.