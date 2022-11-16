أردوغان: ننتظر من أصدقائنا أن يدعموا نضال تركيا المشروع في مكافحة الإرهاب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إننا ننتظر من جميع أصدقائنا وحلفائنا أن يدعموا بصدق نضال تركيا المشروع في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عقده على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية.

وأضاف: "سنواصل بكل حزم تنفيذ استراتيجيتنا في القضاء على خطر الإرهاب من جذوره".

وحول تفجير شارع الاستقلال، قال الرئيس التركي: "الجهات التي تدعم التنظيم الإرهابي (واي بي جي/ بي كي كي) بحجة محاربة داعش هي أيضا شريكة في كل قطرة دم أريقت".

وشدد على أن الإرهابيين لن يستطيعوا الهروب من النهاية المؤلمة التي تنتظرهم مهما فعلوا وأيّا كانت الجهات التي يختبئون وراءها.

وأردف: "أؤكد مجدداً أنه لا مكان لأي شكل من أشكال الإرهاب في مستقبل بلدنا ومنطقتنا".

وعن لقائه الرئيس الأمريكي قال الرئيس التركي: إن السيد بايدن قال إن هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بملف مقاتلات "إف 16".

وفي شأن منفصل، أكد أردوغان أن تركيا لا تحتاج إلى إذن من أي جهة أو دولة ما بخصوص عضوية جمهورية شمال قبرص في منظمة الدول التركية، مضيفاً "فقد انتهى ذلك الأمر".



