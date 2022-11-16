الرئيس التركي: نسعى إلى تمديد اتفاق شحن الحبوب سنة واحدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستسعى إلى تمديد فترة اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود سنة واحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عقده على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية.

وأضاف أردوغان: "سنناقش شحنات الأسمدة والأمونيا عبر ممر الحبوب خلال الاجتماع مع السيد بوتين، وسنسعى إلى تمديد الاتفاق سنة واحدة".

وأشار إلى أن المحادثات بشأن ممر الحبوب متواصلة، معرباً عن اعتقاده بأن الاتفاقية ستستمر حالياً ولا توجد أي مشاكل.

والثلاثاء، دعا أردوغان، في كلمة خلال جلسة "أمن الغذاء والطاقة"، بقمة قادة دول مجموعة العشرين العالم، إلى التحرك لتجنب حدوث أزمة غذائية أكبر، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات لتوصيل الحبوب المصدرة عبر البحر الأسود إلى المناطق الأقل نماء وخاصة إفريقيا.

وأكد ضرورة استقرار أسواق الأسمدة العالمية بسرعة، قائلا: "وإلا فسنواجه أزمة غذائية أكبر خلال العالم المقبل"، مشيراً إلى أن العالم يواجه احتمال حدوث أزمة في الأرز كما في القمح وزيت دوار الشمس والذرة.

وبيّن أن تركيا باعتبارها مركزا للطاقة تقدم مساهمة واضحة في أمن المنطقة القريبة منها وخاصة أوروبا، على غرار إدارة أزمة الغذاء.