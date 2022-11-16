لقاء مصري تركي على هامش مؤتمر المناخ

بحث الوزير التركي للبيئة والتطوير العمراني والمناخ مراد قوروم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، التعاون بين البلدين في مجال البيئة والمناخ.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وشكر قوروم الوزير المصري على استضافة بلاده المؤتمر، وتمنى النجاح للقاهرة في هذه الخطوة.

كما التقى الوزير التركي على هامش المؤتمر، نظيرته الباكستانية شيرين رحمان.

وشدد الوزير والوزيرة على ضرورة تكثيف التعاون بين تركيا وباكستان في مجال البيئة أسوةً بالمجالات الأخرى.

وشكرت الوزيرة رحمان تركيا على دعم الذي قدمته لباكستان عقب موجة الفيضانات التي ضربت بلادها مؤخرا.

وكذلك التقى قوروم مع نظيرته الألمانية ستيفا ليمكي، وبحث معها التعاون بين أنقرة وبرلين في مجال مكافحة تغير المناخ.

ومن المنتظر أن يواصل الوزير التركي لقاءاته الثنائية على هامش المؤتمر الذي ينتهي يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وانطلق مؤتمر "كوب 27" الأحد الفائت، ويأتي في وقت يتعرض فيه قادة العالم لضغوط كبيرة لتعزيز تعهداتهم المناخية وضمان تقديم الدعم المالي للدول النامية التي تعتبر من أكبر ضحايا تغير المناخ.