ماكرون يشيد بدور أردوغان في محادثات السلام مع روسيا

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بالدور الهام الذي يلعبه نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في محادثات السلام مع روسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال قمة زعماء مجموعة الدول العشرين الصناعية في جزيرة بالي الإندونيسية.

وأكد ماكرون أن عدداً كبيراً من زعماء مجموعة العشرين لا يرغبون في استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع: "من هنا، بعثت مجموعة العشرين رسالة واضحة جدا إلى العالم لإنهاء الحرب. ورغم أن المجموعة كيان اقتصادي، فإنها أوضحت أنها لا تريد الحرب".

وشدد على ضرورة العمل من أجل إحلال السلام قائلا: "لقد ناقشنا ذلك مع الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينغ. والرئيس أردوغان يقوم بدور نشط للغاية في هذا الصدد".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن أسعار المواد الغذائية تراجعت بفضل اتفاق إسطنبول لشحن الحبوب عبر البحر الأسود.

ودعا في هذا السياق إلى ضرورة تمديد سريان اتفاق شحن الحبوب الذي ينتهي يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.