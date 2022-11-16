وزير البيئة التركي يلتقي عددا من نظرائه على هامش قمة شرم الشيخ

التقى وزير البيئة والتطوير العمراني والمناخ التركي مراد قوروم على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ في مصر، نظيريه الهولندية فيفيان هيجنين، والقطري الشيخ فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، والمفوض الأوروبي لشؤون البيئة فيرجينيجوس سينكفيسيوس.

وشهد لقاء قوروم وهيجنين اتخاذ قرار للبدء بالمحادثات الفنية لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال البيئة بين تركيا وهولندا.

كما بحث اللقاء قضايا الاقتصاد الدائري وإجراء دراسات مشتركة حول إدارة النفايات وبحث فرص التعاون لدراسات البحث والتطوير حول تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر.

كما تناول اللقاء جهود هولندا المتعلقة بتكنولوجيا التخلص من النفايات الصلبة، وتعهد الجانب الهولندي فيه بدعم إعلان النوايا الحسنة العالمي لصفر نفايات الموقع تحت مظلة الأمم المتحدة.

كما بحث قوروم مع نظيره القطري جهود البحث والتطوير بغية تطوير تقنيات مبتكرة في مجال البيئة مثل تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه.

وجدد الوزيران اتفاقهما لضرورة زيارة التعاون بين البلدين في مجالي البيئة والطاقة المتجددة خصوصًا.

كما اتفق قوروم والمفوض الأوروبي لشؤون البيئة فيرجينيجوس سينكفيسيوس خلال لقائهما ضرورة اتخاذ كافة البلدان والأطراف إجراءات ملموسة جماعية لحماية التنوع البيولوجي.

وشدد سينكفيسيوس أن الاتحاد الأوروبي سيدعم تركيا في كافة المواضيع في حماية التنوع البيولوجي لها.

ومن المنتظر أن يواصل الوزير التركي لقاءاته الثنائية في المؤتمر الذي ينتهي يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وانطلق مؤتمر "كوب 27" الأحد الفائت، ويأتي في وقت يتعرض فيه قادة العالم لضغوط كبيرة لتعزيز تعهداتهم المناخية وضمان تقديم الدعم المالي للدول النامية التي تعتبر من أكبر ضحايا تغير المناخ.