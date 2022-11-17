اعترافات جديدة لمنفذة تفجير شارع الاستقلال باسطنبول

اعترفت الإرهابية أحلام البشير، منفذة تفجير شارع الاستقلال وسط إسطنبول، بقيامها بعمليتي رصد واستطلاع لمنطقة تقسيم، قبل تنفيذ الجريمة.

ووفقا للمعلومات الاستخباراتية، واصل مكتب المدعي العام بإسطنبول تحقيقاته بشأن هجوم شارع الاستقلال الذي وقع في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وأسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 شخصا.

وفي إفادتها بمركز الشرطة، قالت البشير البالغة من العمر 23 عاماً، إنها قامت بعمليات رصد واستطلاع في منطقة تقسيم مرتين، قبل تنفيذ التفجير الإرهابي.

وأضافت أنها وفي إطار عملية الرصد والاستطلاع التي قامت بها، تجولت برفقة المدعو "ياسر ك." في قضاء "بي أوغلو" وسارا في شارع الاستقلال.

وأوضحت أنه في يوم الجريمة، وصلت إلى "بي أوغلو" برفقة المدعو "ياسر ك." و"بلال حسن"، حيث قام الأخير بتسليمها الحقيبة التي تحتوي المتفجرات، متحججاً بأن "لديه التزامات أخرى."

لاحقاً، وصلت "البشير" إلى موقع التفجير وجلست على المقعد الذي تركت عليه حقيبتها المتفجرة، لتغادر المكان فيما بعد باتجاه ميدان تقسيم، عقب تلقيها اتصالاً يأمرها بذلك، وفق اعترافاتها.

والإثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي.

وذكر بيان مديرية الأمن أن الإرهابية تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.