الرئيس التركي يؤكد لنتنياهو أن العلاقات مع إسرائيل دخلت حقبة جديدة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العلاقات التركية الإسرائيلية دخلت حقبة جديدة بفضل الإرادة القوية لكلا الجانبين.

جاء ذلك في اتصال تلقاه أردوغان، الخميس، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتمنى أردوغان، خلال الاتصال، أن تكون نتائج الانتخابات في إسرائيل خيراً على البلد والمنطقة.

من جهته أعرب نتنياهو عن تعازيه الحارة في ضحايا التفجير الإرهابي الذي شهده شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول يوم الأحد الماضي.

وأكد أردوغان أن مواصلة العلاقات التركية الإسرائيلية، وفق أسس المصالح المشتركة واحترام الحساسيات، وتعزيز العلاقات على أرضية مستدامة سيعود بالنفع المشترك للبلدين.

وشكر أردوغان نتنياهو على اتصاله، معرباً عن حزنه على الأحداث التي شهدتها الضفة قبل يومين.