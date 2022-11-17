تركيا.. تفاصيل جديدة حول الإرهابيين المشاركين في تفجير شارع الاستقلال

بعد مرور أربعة أيام على التفجير الذي استهدف شارع الاستقلال بوسط مدينة إسطنبول، والذي أودى بحياة 6 مواطنين أتراك وإصابة 81 آخرين، مازالت السلطات التركية تكثف جهودها لكشف صلة منفذة التفجير بتنظيم "بي كي كي/ كا جي كا/ واي بي جي" الإرهابي.

توصلت قوات الأمن من خلال تحقيقاتها مع الإرهابية "أحلام البشير"، والتي تحمل الجنسية السورية، إلى عدة أسماء مرتبطة بالتفجير وعلى علاقة وثيقة بتنظيم بي كي كي الإرهابي.

* الإرهابية "أحلام البشير"

ولدت البشير عام 1999 في سوريا، وأكدت خلال استجوابها من قبل الشرطة أنها تعرفت على "بي واي دي/ واي بي جي" الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي" عن طريق صديقها "أحمد أ" عام 2017.

وفي 27 يوليو/ تموز تعرفت على المطلوب الفار "بلال حسن"، بتعليمات من عضو التنظيم الإرهابي الملقب بـ"حجي" في سوريا، وجاءت إلى تركيا وبدأت العمل في ورشة للخياطة بمنطقة "أسنار" المملوكة لشخص يدعى "فرهات حبش" بغية التمويه.

ويوم التفجير، نقلها المشتبه به "ياسر ك" إلى منطقة بي أوغلو، وبعد التفجير توجهت إلى "أسنلر" بسيارة أجرة، ثم نقلها المدعو "أحمد جركس" إلى المنزل الذي القي القبض عليها فيه بمنطقة "كوتشوك تشكمجه".

* المطلوب الفار "بلال حسن"

جاء مع الإرهابية البشير إلى تركيا وتصرفا كزوج وزوجة على مدار 4 أشهر، وفي يوم التفجير نقل كل من البشير والمشتبه به "ياسر ك" إلى تقسيم وعاد إلى منزله.

وعقب الحادثة، تم تهريب حسن من قبل عمار جركس إلى ولاية أدرنة تمهيداً لتهريبه إلى بلغاريا.

وتتواصل عمليات البحث عن بلال حسن الذي فقد أثره بعد وصوله إلى أدرنة.

* الأخوان "عمار وأحمد جركس"

نقل الشقيق الأصغر أحمد جركس أحلام البشير، من منطفة أسنلر إلى منزل والدته في كوتشوك شكمجة.

وكُلّف بنقل الإرهابية أحلام البشير إلى اليونان بعد تنفيذها الهجوم.

وعندما ألقت الشرطة التركية القبض على أحلام البشير، لم يكن أحمد جركس في المنزل، لكن تم توقيفه فيما بعد بعملية ناجحة.

الشقيق الأكبر عمار جركس اقتاد المشتبه الآخر الفار بلال حسن بعد الهجوم، إلى ولاية أدرنة تمهيداً لتهريبه إلى بلغاريا.

كما احتجزت الشرطة والدة الأخوين أحمد وعمار جركس بعد القبض على المشتبه بها أحلام البشير في منزلها.

* "ياسر ك"

ياسر ك هو الشخص الذي جلب بسيارته كلا من أحلام البشير وبلال حسن إلى مكان قريب من ميدان تقسيم في منطقة باي أوغلو.

وبعد نزول منفذة الهجوم من السيارة، عاد ياسر ك مع بلال حسن إلى منطقة أسنلر مجدداً.

وبعد تنفيذها الهجوم، اتصلت أحلام البشير به وقال لها إن أفراد الشرطة مرابطون في كل مكان ولا أستطيع أن آتي.

* "فرهات حبش"

هو صاحب المنزل ومكان العمل الذي أقامت فيه الإرهابية أحلام البشير والمتهم الهارب بلال حسان لمدة 4 أشهر.

تلقى حبش تعليمات من مسؤول كبير في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يدعي باسمه الحركي "حجي" بإيواء البشير وحسان.

وعقب اعتقاله اعترف حبش في التحقيق بارتباطه بالمنظمة الإرهابية "بي كي كي".

*عضو في تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي" الإرهابي الملقب بـ"حسام"

قدم حسام عضو في تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي، إلى إسطنبول قبل التفجير بعام.

تعاون حسام مع الإرهابية التي نفذت التفجير والمشتبهين الذين ساعدوها، خلال مرحلة التحضير للعملية الإرهابية.

وفر إلى سوريا قبل إلقاء القبض عليه في العملية التي انطلقت عقب التفجير.

* الإرهابي يدعي باسمه الحركي "حجي"

قالت الإرهابية أحلام البشير في إفادتها بمركز الشرطة إنها تلقت أمر تنفيذ الهجوم من مسؤول كبير في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يدعي باسمه الحركي حجي.

واعترفت الإرهابية بأنها على ارتباط بمسؤول كبير في وحدة الاستخبارات ضمن تنظيم "بي كي كي/ كي سي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي في منطقة منبج السورية يُعرف بحجي .