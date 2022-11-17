سفير تركيا في دكا: نسعى لتعزيز التعاون مع بنغلادش بمجال الدفاع

قال السفير التركي في دكا، مصطفى عثمان طوران، إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون القائم مع بنغلادش في المجال الدفاعي، لا سيما في مجالات السفن الحربية وأمن السواحل.

وأضاف طوران، في كلمة خلال مشاركته في فعالية لجمعية فكرية بنغالية، إن تركيا أحرزت تقدماً كبيراً في الصناعات الدفاعية في آخر 15 عاماً.

ولفت إلى أن بنغلادش اشترت من تركيا معدات دفاعية عديدة من بينها ناقلات أفراد مدرعة، وقاذفات صواريخ، وطائرات مسيرة.

كما أشار إلى أن شركات تركية أبرمت مع نظيراتها البنغالية مذكرات تفاهم لتوريد تقنيات الصناعات الدفاعية إليها.

وتطرق السفير التركي في دكا إلى إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السفن الحربية وأمن السواحل، مقدماً باقتراح لنقل التكنولوجيا الدفاعية في مجال صناعة سفن خفر السواحل إلى بنغلادش، موضحاً أن الاقتراح يتضمن إنشاء 9 سفن في مدينتي كولونا وجيتاغونغ.

وأضاف طوران: "فضلاً عن شراء التجهيزات العسكرية، ساهمت تركيا في تأهيل وتدريب 3 آلاف ضابط في الجيش البنغالي".

يشار إلى أن تركيا وبنغلاديش وقعتا، في يناير/ كانون الثاني 2022، مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب.