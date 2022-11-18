أردوغان لبوتين: يجب إحياء جهود السلام الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأوكرانية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على ضرورة إحياء الجهود الدولية للسلام من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن إطالة أمدها سيزيد من المخاطر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن ردوغان وبوتين بحثاً العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها تطورات ممر الحبوب.

وعلى صعيد متصل، قال أردوغان إن اجتماع رئيسي المخابرات الروسية والأمريكية في تركيا لعب دورا محوريا في الحد من التصعيد المنفلت على الأرض.

ورحب الرئيس التركي بمقترح نظيره الروسي إنشاء مركز عالمي للغاز الطبيعي في تركيا.

وحول المقترح قال أردوغان: "الفرق المعنية ستجري دراسات فنية وقانونية وتجارية للوصول إلى الأهداف المشتركة بأسرع وقت".

وأعرب عن شكره لبوتين على موقفه البناء بتمديد اتفاقية إسطنبول المتعلقة بشحن الحبوب عبر الممر المائي في البحر الأسود لمدة 120 يومًا.

كما شكر الرئيس أردوغان نظيره الروسي على تعازيه بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.