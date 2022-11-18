الأمم المتحدة تشكر أردوغان على تمديد اتفاقية الحبوب

شكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمهورية التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان، على جهود تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال غوتيريش في تغريدة عبر موقع تويتر، الخميس: "لولا كرمهم والتزامهم لما كانت هذه المبادرة لتولد".

وتابع: "لا تزال إسطنبول مركز نجاح دبلوماسي استثنائي".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيبه بتمديد الاتفاقية لمدة 120 يوماً إضافية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس أردوغان تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود 120 يوما اعتباراً من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا اتفاقية في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، والتي توقفت في فبراير/ شباط من العام الجاري على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.