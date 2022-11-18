الرئيس التركي يعزي الشعب الفلسطيني في ضحايا حريق جباليا

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، تعازيه إلى الشعب الفلسطيني بضحايا الحريق الذي نشب في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أشعر بحزن عميق إزاء حادث الحريق المأساوي الذي وقع في غزة وأودى بحياة 21 من إخواننا الفلسطينيين بينهم أطفال".

وأضاف: "أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد بواسع رحمته الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادث الأليم، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما أقدم خالص التعازي للشعب الفلسطيني الصديق والشقيق".

ولقي 21 فلسطينيا مصرعهم، الخميس، إثر اندلاع حريق كبير في عمارة سكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.