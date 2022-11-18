القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

الرئيس التركي يعزي الشعب الفلسطيني في ضحايا حريق جباليا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 18.11.2022 13:21
الرئيس أردوغان الأناضول الرئيس أردوغان (الأناضول)

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، تعازيه إلى الشعب الفلسطيني بضحايا الحريق الذي نشب في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أشعر بحزن عميق إزاء حادث الحريق المأساوي الذي وقع في غزة وأودى بحياة 21 من إخواننا الفلسطينيين بينهم أطفال".

وأضاف: "أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد بواسع رحمته الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادث الأليم، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما أقدم خالص التعازي للشعب الفلسطيني الصديق والشقيق".

ولقي 21 فلسطينيا مصرعهم، الخميس، إثر اندلاع حريق كبير في عمارة سكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على ضرورة إحياء الجهود...
مختارات