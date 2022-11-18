السلطات التركية تنقل المشتبه بهم في قضية تفجير شارع الاستقلال إلى السجن

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، أنها نقلت المشتبه بهم في قضية تفجير شارع الاستقلال، إلى سجن مرمرة بإسطنبول عقب خضوعهم لمسح طبي.

وأفادت مصادر صحفية، أن محكمتي صلح الجزاء الثالثة والرابعة المناوبة بإسطنبول، أمرت بحبس 17 مشتبهاً بهم على ذمة القضية المذكورة، بينهم الإرهابية "أحلام البشير".

وأضاف أن المحكمتين أمرتا أيضا بإطلاق سراح 3 مشتبهين بهم في القضية مع إبقائهم تحت الرقابة القضائية.

ولفت إلى أن المتشبهين بهم ممن صدر بحقهم قرار سجن، جرى نقلهم من المحكمة إلى مستشفى بيرم باشا الحكومي لإخضاعهم لمسح طبي، قبل نقلهم إلى سجن مرمرة بإسطنبول.

وأشار إلى أن السلطات اتخذت إجراءات أمنية واسعة خلال نقل المشتبهين بهم من المحكمة إلى المستشفى ومنه إلى السجن.

تجدر الإشارة إلى أن 29 نائبا عاما في نيابة إسطنبول، تولوا استجواب 49 مشتبها بهم في قضية تفجير شارع الاستقلال عقب إتمام إجراءاتهم في مركز الشرطة.

وقرر النواب العامون احالة 17 مشتبها إلى المحكمة بينهم الإرهابية أحلام البشير، مع الطلب بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية بتهمة "تقويض وحدة الدولة وسلامة الوطن" و"القتل العمد" و"محاولة القتل العمد" و"المساعدة على القتل عمدا".

كما أحال النواب العامون 3 مشتبهين في القضية إلى المحكمة، مع طلب إطلاق سراحهم شرط إبقائهم تحت الرقابة القضائية، فيما قرر النواب العامون ترحيل 29 مشتبها إلى خارج البلاد.

والاثنين الماضي، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي.

وذكر بيان مديرية الأمن أن البشير تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.