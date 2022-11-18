تركمانستان تمنح رئيس البرلمان التركي وسام الدولة

قدم رئيس مصالح الشعب في البرلمان التركمانستاني، بردي محمدوف، وسام الدولة إلى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.

ومنح بردي محمدوف، الجمعة، وسام الدولة إلى شنطوب الذي يزور العاصمة عشق أباد لإجراء لقاءات مع المسؤولين في البلاد.

وتم تقديم الوسام الذي يمنح لأول مرة لرئيس برلمان، وذلك لمساهمته في تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين تركمانستان والدول الأخرى والمنظمات الدولية.

وأعرب شنطوب عن شكره لبردي محمدوف، ورئيس البلاد سردار بردي محمدوف، على منحه وسام الدولة.

وقال: "أتسلم هذا الوسام باعتباره مظهراً ملموساً لتعزيز العلاقات بين تركيا وتركمانستان، وكشكر لكم على منحي هذا الوسام سأعمل بجدية أكبر من أجل زيادة تطوير العلاقات بين تركيا وتركمانستان واستمرار الأخوة بين البلدين إلى الأبد".