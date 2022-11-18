زيلينسكي يشكر أردوغان وغوتيريش على جهود تمديد اتفاق الحبوب

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شكره لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دورهما في تمديد العمل باتفاقية الحبوب.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة عبر تلغرام في وقت متأخر من مساء الخميس، إن بلاده ستواصل تصدير المنتجات الزراعية من موانئها على البحر الأسود رغم كافة الصعوبات والتلاعبات الروسية المختلفة.

ولفت زيلينسكي إلى أن بلاده صدرت نحو 11 مليون طن من المنتجات الغذائية عبر أكثر من 450 سفينة انطلقت من موانئ منطقة أوديسا الأوكرانية منذ 1 أغسطس/آب المنصرم، بفضل مبادرة الحبوب.

وأضاف: "عملنا كل شيء لتطوير هذا الأمر وأتوجه بالشكر إلى كافة شركائنا الذين قدموا المساعدة".

وأعرب زيلينسكي عن شكره للرئيس أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، على وجه الخصوص.

في سياق متصل رحبت وزارة الخارجية الإيطالية عبر تغريدة على تويتر بتمديد العمل باتفاق الحبوب.

ولفتت إلى الأهمية البالغة لذلك من حيث أمن الغذاء العالمي، وأنه تم التوصل إلى هذه النتيجة بفضل الجهود الدبلوماسية الحثيثة للأمم المتحدة والعمل الجدير بالثناء لتركيا.

والخميس، أعلن الرئيس التركي تمديد اتفاق الحبوب، 120 يوما اعتبارا من السبت المقبل.

وقال أردوغان على تويتر إنه تم تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما اعتبارا من 19 نوفمبر / تشرين ثاني الجاري.

وأوضح أن هذا القرار الذي اتخذ من قبل تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا، جاء نتيجة مباحثات رباعية استضافتها بلاده.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا اتفاقية في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، والتي. توقفت في فبراير/شباط من العام الجاري على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.