وزير خارجية المكسيك يؤكد على تضامن بلاده مع تركيا ضد الإرهاب

قال وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد، إن بلاده متضامنة مع تركيا في كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية أو أي عمل من شأنه أن يهدد أمن الشعب وسلامته.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأوضح إبرارد أن زيارته إلى أنقرة هدفها تعزيز التعاون وتطوير العلاقات القائمة بين البلدين، مؤكدا في هذا السياق رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع تركيا.

وتابع: "نريد السلام ونسعى لتحقيقه، نبذل جهودا لتحقيق السلام في فنزويلا، وتركيا تقوم بدور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وهذا يعني أن كلا البلدين يسعيان لإيجاد الحلول السلمية".

وشدد على وجوب تعزيز التعاون بين تركيا والمكسيك في مجالات السياحة والتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات.

وأردف: "نعتقد أننا سنتمكن من التغلب على العراقيل التي تعيق تطور العلاقات الاقتصادية بيننا عن طريق اتفاقية التجارة الحرة".

وصرح أنه سيلتقي غدا الجمعة مع رجال الأعمال الأتراك، وسيعرض عليهم الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده.