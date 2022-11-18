الخرطوم تشهد حفل تخريج عناصر من الشرطة السودانية دربتهم تركيا

شهدت العاصمة الخرطوم، الخميس، حفل تخريج عناصر من الشرطة السودانية دربتهم تركيا على التدخل لفض أحداث الشغب.

وفي تصريح صحفي، قال مدير فرع أكاديمية التدريب الأمني التركي ألباي سوباشي: "بالتنسيق بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن، أتينا لتدريب الشرطة السودانية على مبادئ التدخل لفض أحداث الشغب، وقد أتممنا المهمة خلال 12 يوما".

وأضاف سوباشي: "قمنا بتدريب الشرطة السودانية على التدابير الواجب اتخاذها في الأنشطة الرياضية وكيفية استخدام الأقنعة الواقية من الغازات والإسعافات الأولية ونقل المجرمين".

من جانبه، أشار مدير تدريب فرقة مكافحة الشغب السودانية نزار عبد الرحمن، للأناضول، إلى أهمية تعزيز الوحدات الأمنية من أجل سلام السكان.

وأردف: "نهدف إلى ضمان عدم تعرض ممتلكات أو حياة أي شخص للأذى، ونسعى لحماية مواطنينا وبلدنا. اكتسبت شرطتنا الخبرة والقوة والديناميكية في وقت قصير لمقاومة أحداث الشغب. أشكر تركيا على دعمها".