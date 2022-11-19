أردوغان يشكر زيلينسكي على موقفه في تمديد اتفاقية الحبوب

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشكر لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موقفه البنّاء من تمديد اتفاقية إسطنبول المتعلقة بتصدير الحبوب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الجمعة، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وبحث الرئيس التركي مع نظيره الأوكراني آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وممر الحبوب.

وقال أردوغان لزيلينسكي إنه جرى اكتساب تجارب إيجابية مع اتفاقية الحبوب وتبادل الأسرى، وشمول هذا النهج أيضاً مسار التفاوض لا سيما وقف إطلاق النار، سيصب في مصلحة الجميع.

كما شكر أردوغان نظيره الأوكراني على تعازيه في ضحايا التفجير الإرهابي الذي شهدته إسطنبول الأحد الماضي.

وأعلن أردوغان على تويتر تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما اعتبارا من 19 نوفمبر / تشرين ثاني الجاري.

وأوضح أن هذا القرار الذي اتخذته تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا، جاء نتيجة مباحثات رباعية استضافتها بلاده.

بدوره، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شكره للرئيس رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دورهما في تمديد العمل باتفاقية الحبوب.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة عبر تلغرام في وقت متأخر من مساء الخميس، إن بلاده ستواصل تصدير المنتجات الزراعية من موانئها على البحر الأسود "رغم كافة الصعوبات والتلاعبات الروسية المختلفة".

ولفت زيلينسكي إلى أن أوكرانيا صدرت نحو 11 مليون طن من المنتجات الغذائية عبر أكثر من 450 سفينة انطلقت من موانئ منطقة أوديسا الأوكرانية منذ 1 أغسطس/آب المنصرم، بفضل مبادرة الحبوب.

وأضاف: "عملنا كل شيء لتطوير هذا الأمر وأتوجه بالشكر إلى كافة شركائنا الذين قدموا المساعدة".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقَّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا اتفاقية في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة مواني أوكرانية على البحر الأسود، التي توقفت في فبراير/شباط الفائت على خلفية الحرب الروسية-الأوكرانية.