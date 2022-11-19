المسيرات التركية تساعد قوات الأمن في تحييد آلاف الإرهابيين منذ بداية خدمتها

تحول أسطول المسيرات التركية والطائرات المسلحة من دون طيار إلى كابوس يطارد الإرهابيين والمجرمين.

وساعدت المسيرات المسلحة وغير المسلحة وطائرات الاستطلاع بدون طيار الوحدات الأمنية التركية من تحييد 1631 إرهابياً منذ دخولها الخدمة لغاية اليوم.

ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية لعام 2023، فإن القوات الأمنية تلاحق الإرهابيين في العمليات الأمنية خطوة بخطوة بفضل الاستخدام الفعال للطائرات بدون طيار.

وبدعم من المسيرات تم تحييد 1631 إرهابياً منهم 269 إرهابياً حُيدوا بنيران مباشرة من المسيرات، كما تم تحديد موقع 536 مخبأ للإرهابيين.

ومنذ مطلع العام الجاري، حيدت المسيرات 26 إرهابياً بنيران مباشرة، وساعدت في تحييد 74 إرهابياً آخرين، بالإضافة إلى ذلك تم تحديد 23 مخبأ أثناء العمليات.

وأظهرت المعلومات أن المسيرات التركية حلقت لمدة 42 ألفاً و285 ساعة منذ مطلع العام الجاري ولغاية 15 نوفمبر/ تشرين الأول.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية لعام 2023، هناك 107 طائرات بدون طيار، 52 منها مسلحة، و3 آلاف 446 طائرة مسيرة صغيرة الدرون لدى قوات الشرطة والدرك وخفر السواحل التركية ومن المخطط شراء 306 طائرات بدون طيار صغيرة في المستقبل.