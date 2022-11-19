تمهيداً لنقلهم إلى تركيا.. مجموعة من أتراك الأهيسكا يصلون جورجيا

كشفت مصادر دبلوماسية تركية، وصول مجموعة من أتراك الأهيسكا إلى الأراضي الجورجية، والذين كان يعيشون في خيرسون الأوكرانية، وذلك استعداداً لنقلهم إلى تركيا.

وأفادت المصادر، اليوم السبت، أنه بمبادرة وزارة الخارجية التركية والسفارة التركية لدى موسكو تم مؤخراً نقل مجموعة مكونة من 84 شخصاً من أتراك الأهيسكا إلى روسيا.

وأوضحت أن 4 آخرين كانوا قد وصولوا إلى روسيا سابقاً التحقوا أيضا بالمجموعة، موضحة أن 88 شخصا من أتراك الأهيسكا دخلوا الأراضي الجورجية تمهيدا لنقلهم إلى تركيا.

ومن المنتظر أن تصل المجموعة إلى تركيا عبر معبر "سارب" الحدودي مع جورجيا خلال الساعات اللاحقة، حيث اتخذت السلطات المعنية كافة تحضيراتها من أجل دخلوهم البلاد واستضافتهم.

وكانت المصار ذاتها أفادت أن 84 شخصا من أتراك الأهيسكا غادروا خيرسون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى روسيا.

وأتراك أهيسكا، كانوا يقيمون في منطقة تحمل اسمهم جنوب غربي جورجيا، ويبلغ تعدادهم أكثر من نصف مليون نسمة، إلا أن الحكومة السوفيتية نفتهم في 14 أكتوبر 1944، إلى قرغيزيا وكازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وأوكرانيا وسيبيريا.

ويقدر عدد أتراك الأهيسكا الذين يعيشون خارج موطنهم الأصلي بـ500 ألف، يعيش منهم 20 ألفا في الولايات المتحدة.