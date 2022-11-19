جمعية تركية تسلم منازل لـ 359 أسرة سورية بإدلب

سلمت جمعية "الحق للإغاثة الإنسانية" التركية، "منازل الحياة" في إدلب السورية لـ359 أسرة جديدة.

وذكرت الجمعية في بيان، الجمعة، أنها دعمت الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية التركية بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، لبناء منازل لنازحين بإدلب شمال غربي سوريا.

وأطلقت الداخلية التركية في يناير/ كانون الثاني 2019، حملة لإغاثة النازحين في إدلب، أطلق عليها مشروع "نحن معا إلى جانب إدلب" لسد احتياجات السوريين من المأوى في المدينة.

وأشارت الجمعية إلى استكمال المرحلة الخامسة من مشروع "منازل الحياة" الذي أطلقته في 2019، وتسليم منازل لـ359 أسرة جديدة، وأكدت مواصلتها تقديم الدعم للشعب السوري.

وفي إطار المشروع، تم بناء منازل بمساحة 40 متراً مربعاً مؤلفة من غرفتين وحمام ومرحاض ومطبخ وخزان مياه مزود بخدمات المياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء.