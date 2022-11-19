وزارة الخارجية التركية تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا عابرًا للقارات

أدانت تركيا تجربة كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وأبدت قلقها من مواصلة بيونغ يانغ موقفها اللامسؤول.

وأعربت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم، عن ادانتها لتجارب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المتزايدة في مجال الصواريخ الباليستية منذ مطلع العام بما فيها التجربة الأخيرة التي جرت أمس الجمعة.

وقالت: "نشعر بالقلق من الآثار السلبية المحتملة لهذا الموقف اللامسؤول لكوريا الشمالية على السلام والاستقرار الإقليميين، الذي تواصله رغم كل التحذيرات الدولية".

ودعت أنقرة كوريا الشمالية إلى الامتثال لالتزاماتها الناشئة عن قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والامتناع عن الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت ما بدا أنه صاروخ باليستي عابر للقارات نحو بحر الشرق.

وجاء الإطلاق في الوقت الذي تعقد فيه وزارتا الدفاع الكورية الجنوبية والأمريكية الجلسة الافتتاحية لمجموعة عمل مكافحة الصواريخ (CMWG)، وهي هيئة استشارية على مستوى العمل للدفاع الصاروخي من أجل تكثيف تنسيق سياسة الحلفاء ضد التهديدات الأمنية المتطورة لكوريا الشمالية.